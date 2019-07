In Onder de Loep: weer slachtoffer van phishing

Aanstaande donderdag 25 juli 2019 hebben we meer heftige zaken in Onder de Loep waarbij we ook uw hulp goed kunnen gebruiken. Deze Gezocht-zaken op een rijtje:

Enschede - Bedrijf slachtoffer van phishing-mail

De eigenaar van een bedrijf aan de Seizoensweg in Enschede ontvangt op woensdag 6 maart 2019 een mail van de bank met het verzoek om een nieuwe pinpas aan te vragen. Het blijkt een phishingmail te zijn. Want vervolgens wordt er een geldbedrag gepind van de rekening van dit bedrijf bij een geldautomaat in Glanerbrug op vrijdag 8 maart 2019 rond 22.00 uur. Wie herkent deze onbekende pinner? 2019105254

Enschede/ Hengelo – Man pint met gestolen of verloren bankpas

Op woensdag 20 februari 2019 mist een inwoonster van Enschede haar bankpas. Op dinsdag 19 februari 2019 had ze haar pas voor het laatst gebruikt bij een tankstation aan de Laaressingel in Enschede. Ze ziet vervolgens via haar bankapp dat er op de 20ste transacties zijn geweest naar en van haar rekening die zij niet zelf heeft gedaan. Die dag wordt er ook een groot geldbedrag op haar rekening gestort maar wordt er vervolgens ook weer afgehaald door een onbekende man die bij geldautomaten aan de Enschedesestraat en Uitslagsweg in Hengelo geld pint. Wie herkent hem? 2019108136

Oldenzaal – Pinpassen gestolen bij woninginbraak

Terwijl de bewoners thuis zijn breekt op zaterdag 23 maart 2019 rond 22.00 uur een persoon in bij hun woning aan de Mariastraat in Oldenzaal. Deze neemt op de 1e verdieping persoonlijke eigendommen weg, waaronder pinpassen. Op camerabeelden zien we dat een onbekende persoon met deze passen probeert te pinnen. Wie herkent de pinner? 2019127908

Zwolle – Man steelt tas uit supermarkt

Een onbekende man neemt op vrijdagmorgen 12 april 2019 een tas weg uit een supermarkt aan het Katwolderplein. Deze tas hing nog aan het winkelwagentje van een voorgaande klant die haar tas was vergeten mee te nemen. De onbekende man neemt deze tas mee, loopt de winkel uit, stapt op zijn fiets en rijdt weg. Ken of herken jij deze man? 2019158533

Zwolle – Man doet poging inbraak rijtjeswoning

Donderdagnacht rond 03.30 uur, donderdag 9 mei 2019, probeert een persoon in te breken bij een rijtjeswoning aan de Scheldelaan in Zwolle. Op camerabeelden is te zien dat deze persoon, in een gewatteerde jas met capuchon, door de achtertuin naar de achterdeur loopt en in de tuin en bij de schuur rommelt. Wie herkent deze persoon? 2019201697

Deventer - Dief rent supermarkt uit met gestolen spullen

Een onbekende man gedraagt zich opvallend in een supermarkt aan het Andriessenplein in Deventer, op zaterdag 1 juni 2019 rond 17.30 uur. Medewerkers zien namelijk dat hij een heel vak met tandenborstels leeghaalt en in zijn winkelmandje doet. Zij zien ook dat hij elders in de winkel deze spullen onder zijn bodywarmer verstopt. De medewerkers spreken hem erop aan en de man geeft een aantal goederen terug. Daarna rent hij de winkel uit met de overige spullen nog onder zijn bodywarmer. Wie herkent deze man? 2019239603

Enschede – Brute woningoverval in Dr. Coppesstraat (Getuigenoproep! )

in de wijk Deppenbroek in Enschede wordt op donderdagmiddag 20 juni 2019 tussen 12.30 en 13.00 uur een 14-jarige jongen slachtoffer van een woningoverval. Terwijl de jongen met zijn huiswerk bezig is ziet hij plotseling een onbekende man over de schutting klimmen. De man komt via de achtertuin bij de achterdeur en gaat naar binnen. Hij overmeestert de jongen en sluit de jongen op in het toilet. De man loopt daarna door het gehele huis en neemt onder andere een geldkistje met inhoud weg waarin ook gouden armbanden zaten.

De politie is op zoek naar een jongeman van ongeveer 19 jaar oud en 1.80 m. lang, lichtgetint en kort bruin haar met een pony. Hij droeg die dag een zwarte Adidas-broek met witte strepen aan de zijkant. Hij droeg die dag een zwarte Adidas-broek met witte strepen aan de zijkant, een zwarte jas waaruit een wit plastic zakje stak en een grijze zonnebril.

Wie heeft iets gezien van deze overval of weet wie dit gedaan heeft?

Wie weet waar het geld(kistje) of de armbanden zijn?

Wie heeft mogelijk bewakingsbeelden van die dag in de omgeving?

Heb je informatie over deze overval, neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800 7000. (2019270683)

Vriezenveen – Luxe herenparfums gestolen na inbraak drogist

In de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 juli 2019 breken twee mannen, met bivakmutsen op, in bij een drogisterij aan de Westeinde in Vriezenveen. De mannen graaien in de winkel een grote hoeveelheid dure herenparfums uit het schap en nemen die mee in een zwart laken. Wie herkent de mannen? 2019314576

Tips?

Onder de Loep is het tweewekelijks opsporingsprogramma op donderdagavond bij RTV Oost uitgezonden vanaf 17.45 uur en wordt daarna elk uur herhaald. Naderhand worden de zaken ook geplaatst onder 'Gezocht en Vermist' op www.politie.nl. Bij de items zullen de filmpjes van de uitzendingen te zien zijn, evenals foto's van verdachte personen of aangetroffen goederen.