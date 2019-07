Kogelinslagen bij winkel Amsterdamsestraatweg

De politie stelde na de melding een onderzoek in. Onder de ruit zaten inslagen in het houten raamkozijn en in de ruit van de winkel was een kogelinslag zichtbaar. Ook werd er in de vitrine achter de ruit een vervormde patroon aangetroffen.

Tussen zaterdagmiddag 20 juli 18.30 uur en maandagmiddag 22 juli 13.00 uur moet er zijn geschoten op de gevel van het winkelpand. De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Ook als mensen beeldmateriaal hebben wil de recherche daar graag over beschikken.

Beelden en getuigen gevraagd

Naast een forensisch onderzoek in de zaak, hebben agenten op maandag 22 juli een buurtonderzoek gehouden. Heeft u meer informatie over dit incident? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.