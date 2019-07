Man aangehouden in De Ronde Venen: wietkwekerij in woning

De Ronde Venen - Zaterdagochtend 20 juli rond 0.35 uur is op de Koppeldijk in Abcoude ter controle een 22-jarige bestuurder uit De Ronde Venen staande gehouden. Een speekseltest wees uit dat de man onder invloed was van drugs. Ook bleek de man in het bezit te zijn van een groot geldbedrag en in zijn auto werden softdrugs aangetroffen. De man is aangehouden.