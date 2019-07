Politie zoekt getuigen straatroof

Omstreeks 17.45 uur fietste een maaltijdbezorger over de Doplaan. Hier werd hij tegengehouden door twee jongens. Aanvankelijk probeerde het slachtoffer door te fietsten, maar hij werd vastgegrepen, waardoor hij wel moest stoppen. De daders gingen er vandoor met geld, eten en een SGM. Bij de straatroof raakte niemand gewond.

Beide daders zijn ongeveer 16 tot 17 jaar oud en hebben een donkere huidskleur. De ene dader had gemillimeterd zwart haar. Hij droeg een zwart T-shirt met rode opdruk (tekst). Hij had een lengte van ongeveer 1,85 meter. De tweede dader had kort kroeshaar. Hij droeg een lichtblauw trainingspak. Hij was ongeveer 1,75 meter. Beide daders spraken Nederlands.

2019141001