Auto rijdt in op agent

Den Haag - Op maandag 22 juli is rond 18.45 uur bij een vluchtpoging een automobilist op de Koninginnestraat in Den Haag ingereden op een agent die op een fiets reed. De biker kwam hierbij ten val en is lichtgewond geraakt. Korte tijd later crashte dezelfde rode auto op de kruising Koninginnestraat met de Hoefkade. Agenten hielden in de omgeving drie mannen aan, een 19-jarige man uit Rotterdam, een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 21-jarige Hagenaar.