Politie houdt stelende verzorgende aan

De vrouw werkte als begeleider van ouderen bij een zorginstelling. Daar had zij de beschikking over hun bankpassen, omdat de mensen daar zelf niet toe in staat waren. Na meldingen van vreemde transacties op de rekening van de slachtoffers, heeft de instelling aangifte gedaan bij de politie. Hierna is een onderzoek gestart. Dit leidde naar de aangehouden vrouw. Zij wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris.