Politie houdt verdachte aan na overval winkel Dordrecht

(Foto stockfoto politie)

Rond half elf liep de verdachte de zaak aan de Voorstraat binnen en bedreigde een medewerkster met een mes. Daarna ging hij er te voet vandoor. De medewerkster raakte niet gewond. Nadat bij de politie de melding van de overval binnenkwam, gingen agenten daar meteen naartoe en startten een onderzoek. Met behulp van Burgernet verspreidde de politie een signalement van de verdachte en vroeg getuigen om tips.

Agenten vonden in de winkel een mes, wat daar achtergelaten was door de overvaller. Het mes is in beslag genomen.

Rond kwart over twaalf herkenden agenten tijdens de surveillance de mogelijke verdachte. Hij zit vast en het onderzoek gaat volop door.