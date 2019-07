Politie onderzoekt dodelijk scheepsongeval

(foto stockfoto politie)

De slachtoffers kwamen in het water terecht, nadat de boot waarin zij zaten tegen de kade was gevaren. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht door de Zeehavenpolitie. De boot is in beslag genomen en getuigen worden gehoord.

Rond 15.30 uur kwam bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de melding van meerdere personen te water binnen. Verschillende hulpdiensten, waaronder de KNRM gingen er direct naartoe. Twee opvarenden konden snel uit het water worden gehaald. Zij werden direct vervoerd naar het ziekenhuis. De 51-jarige vrouw overleed daar aan haar verwondingen.

Omdat het niet direct zeker was dat deze vrouwen de enige twee opvarenden waren, werd de zoektocht voortgezet met drie duikteams en de politiehelikopter. Nadat definitief was bevestigd dat er twee opvarenden waren, werd de zoektocht beëindigd.

Getuigen

Heeft u iets gezien of gehoord van het incident en heeft u nog niet gesproken met de politie? Neem contact op met de politie via 0900-8844.