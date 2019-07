Vrouw overlijdt na aanrijding Gordelweg

(foto stockfoto politie)

De 56-jarige man is even later aangehouden. De auto waar de aanrijding vermoedelijk mee is gebeurd, is daar ook gevonden. De man is aangehouden, een blaastest heeft aangetoond dat de man onder invloed was van alcohol. Hij zit nog vast.

Het team verkeer van de politie heeft gisteravond ter plaatse onderzoek gedaan. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van een drone van de brandweer, om goede overzichtsbeelden te maken. Het onderzoek naar het dodelijk ongeluk gaat vandaag verder.