Aanhouding voor hennep kweken

De politie kreeg een anonieme tip dat in een woning aan de Vlasmarkt een hennepkwekerij gevestigd zou zijn. Agenten onderzochten de woning en troffen 244 hennepplanten in twee kweektenten. Er was niemand aanwezig. Zover bekend is er geen diefstal van elektriciteit gepleegd. De politie ontmantelde de hennepkwekerij, nam de goederen in beslag en stelde sporen veilig voor onderzoek. De 33-jarige verdachte meldde zich later bij de politie. Hij werd aangehouden en zal worden verhoord.