Man die agenten beledigt met verzet aangehouden

Een van die mannen weigerde om zijn naam op te geven. Hij verbood ook zijn vriendin om mee te werken. Hierna riep hij een aantal keren tegen de politiemensen “Fuck you” Hij werd daarom aangehouden voor belediging. Hij verzette zich hevig. Een van die vrouwen belemmerde daarbij de arrestatie door steeds in de weg te gaan staan. Pas na enkele waarschuwingen en de opmerking dat ze anders ook aangehouden zou worden, stopte zij daar mee. In de auto schopte de verdachte het portier open en blokkeerde. Terwijl een agent hem bij de armen pakte en hem zo probeerde naar links te schuiven, beet hij de diender in de linkeronderarm. De agent moest geweld toepassen om dit te beëindigen. Hij zag direct een verkleuring en gebitsafdruk in zijn arm. De politieman heeft zich daarna direct onder doktersbehandeling gesteld. De verdachte is ingesloten in het cellencomplex.