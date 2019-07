Getuigen gezocht van diefstal tas in snackbar

Rond 16.00 uur kreeg de politie melding van een mogelijke overval bij de snackbar. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek dat er geen sprake was van een overval maar een diefstal. Een man en vrouw kwamen de snackbar binnen, waarna ze personeel afleidden en een tas wisten weg te nemen. Daarna vluchten de verdachten vanuit de snackbar naar rechts via de Keramiekstraat in een nog onbekende richting weg. Het is nog onbekend wat er is buitgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de diefstal.