Verdachte gewelddadige straatroof

Gewond

Ter hoogte van de garageboxen wordt de 83-jarige vrouw achterover getrokken. Hij bedekt de mond van het slachtoffer en trekt met de andere hand een gouden ketting van haar hals. De vrouw raakt daarbij gewond, later blijkt ze twee gebroken ribben te hebben opgelopen.



Signalement

Het signalement van de verdachte luidt als volgt:

Man, tussen de 25 en 30 jaar

Ongeveer 1.70 meter lang

Slank postuur

Licht getint

Verzorgd uiterlijk

Droeg een zwart trainingspak met brede gele strepen op de mouw en een zwarte pet.

Ketting

De ketting die deze verdacht heeft buitgemaakt betreft een boogcollier, bestaande uit twee kleine kettingen die samen ongeveer 1 centimeter breed zijn. De ketting is geelgoud en heeft een stevige draaisluiting met een haakje.



Getuigenoproep

Zag u rond 13.00 uur iemand die aan het signalement voldeed in de buurt van het Oranjeplein in Maastricht? Was u getuige van het incident? Of heeft u de ketting onlangs gezien? Neem contact met ons op via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of deel informatie via onderstaand tipformulier. Help ons mee de verdachte van deze brutale en gewelddadige straatroof te pakken.