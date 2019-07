Gehoorbescherming voor agenten op straat

Medio juli besloot het kabinet tot aanvullende maatregelen om de jaarwisseling veiliger te maken, maar die zijn in de ogen van korpschef Erik Akerboom en de Centrale Ondernemingsraad (COR) ‘teleurstellend’. Het breed gedragen appèl aan het kabinet eind mei in een paginagrote advertentie in de krant om met meer maatregelen te komen om de jaarwisseling veilig en feestelijk te laten verlopen, van burgemeesters, politiepersoneel, hulpverleners, artsen, is door het kabinet niet opgevolgd met stevige maatregelen.Akerboom: ‘Het is maar zeer de vraag of de voorgestelde kabinetsmaatregelen daadwerkelijk bijdragen aan een veiliger verloop van de jaarwisseling. Dit geldt zowel voor het publiek, maar ook voor de duizenden politiemensen en hulpverleners die tijdens de jaarwisseling aan het werk zijn en in de frontlinie staan.’ Daarnaast stelt de korpschef dat met een lappendeken aan maatregelen van wel/niet verbieden van afsteken en wel verkopen van vuurwerk binnen gemeenten, de handhaving zeer bemoeilijkt wordt.