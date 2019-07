Opnieuw kogelinslagen bij winkel Amsterdamsestraatweg

De politie onderzoekt wie voor deze daad verantwoordelijk is. De recherche spreekt daarom graag met mensen die op of rond 3.30 uur in of nabij de Amsterdamsestraatweg iets hebben gezien of gehoord wat met deze zaak te maken kan hebben. Ook als u de beschikking heeft over camerabeelden, wordt u verzocht te bellen met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.