Inbreker aangehouden

Omstreeks 10.35 uur belde een vrouw de politie. Zij vertelde dat in de Mauricialaan in Overveen een woninginbraak plaatsvond. Zij zag twee mannen: een stond er op de uitkijk, terwijl de andere in de woning was. Terwijl de politie snel ter plaatse ging, bleef de vrouw aan de lijn en gaf door dat de mannen inmiddels wegliepen in de richting van de Cearalaan. Onderweg kwam de politie een van de verdachten tegen. De man ging er rennend vandoor, maar kon even verderop worden aangehouden. De tweede verdachte werd niet meer aangetroffen. De politie stelt een nader onderzoek in.

2019141387