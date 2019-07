Getuigenoproep motorrijder verongelukt op A4

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en komt graag in contact met weggebruikers die tussen 18.10 en 18.20 uur op de A4 Links in de richting van de A10 / Amsterdam reden en mogelijk iets hebben gezien van het ongeval. Nadrukkelijk verzoekt het onderzoeksteam mensen met een dashcam om contact op te nemen via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Via het tipformulier kunt u ook rechtstreeks beeldmateriaal uploaden.