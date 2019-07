Onderzoek naar dodelijke aanvaring

Die middag is omstreeks 15.15 uur een speedboot over het rubberbootje van het slachtoffer gevaren. De bestuurder van de speedboot is direct na het ongeval met het rubberbootje naar de kant gevaren. Daar is het bewusteloze meisje door omstanders opgevangen en gereanimeerd. Daarna hebben ambulancemedewerkers het over genomen. Helaas mocht alle hulp niet meer baten en is het meisje aan haar verwondingen overleden.