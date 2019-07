Man aangehouden voor bedreigen partner en kinderen

Wij zijn op zoek naar een aantal mensen die het incident mogelijk hebben gezien. Het gaat om een man en een vrouw die in de Bossestraat in Vogelwaarde ter hoogte van de Kerkstraat op de stoep stonden. Ook komen wij graag in contact met twee personen met twee honden (één licht- en één donkerkleurig), die bij het Veer of de Genderdijkseweg in Zaamslagveer stonden. Herkent u zichzelf? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844 of kom langt op het politiebureau in Terneuzen.