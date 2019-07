ME-oefening in Weerter binnenstad in oktober

De trainingen van de ME bestaan uit meerdere onderdelen. Het merendeel van die onderdelen vindt vooral in besloten omgeving plaats. Trainen in een publieke omgeving is van absolute meerwaarde voor de politie. Donderdag 3 oktober en donderdag 24 oktober is de binnenstad van Weert het decor van die trainingen. Van 9.00 tot 16.00 uur worden er op beide dagen situaties in scene gezet, waarop het ME-peloton in actie komt. Bezoekers van het centrum van Weert worden op diverse manieren geïnformeerd over die oefeningen.



Voorzieningen binnenstad bereikbaar

Tijdens de oefeningen in de binnenstad zijn winkels, horeca en andere voorzieningen gewoon bereikbaar.

De overlast voor het winkelend publiek wordt zoveel als mogelijk beperkt. De oefeningen worden op verschillende manieren, ook ter plekke, bekend gemaakt. Daarnaast zijn er tijdens de trainingsdagen telefonische informatienummers van politie en gemeente voor vragen van inwoners / winkelend publiek of ondernemers beschikbaar.



Oproep aan ondernemers

De trainingen in de Weerter binnenstad vinden met name in de openlucht plaats. De politie is nog op zoek naar ondernemers in die binnenstad die mee willen werken aan de oefening. Zo kunnen we bijvoorbeeld in scene zetten dat een groep personen door de ME uit een horecagelegenheid gehaald moet worden, of dat we een verdachte in een ander pand moeten aanhouden. Wil je als ondernemer uit de binnenstad meewerken aan deze oefening? Neem dan contact op met de politie via paraatheid.crisisbeheersing.limburg@politie.nl



Ben je 3 of 24 oktober toevallig in het centrum van Weert te vinden? Neem dan gerust een kijkje bij deze oefeningen in de stad!