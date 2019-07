Identiteit bekend van persoon; politie houdt verdachte aan

Ook is de politie op zoek naar een vrouw die in de week voor het overlijden van de 53-jarige Pool met het slachtoffer is opgetrokken, dan wel iemand die bekend is met haar identiteit. Het slachtoffer is vermoedelijk begin deze maand met deze vrouw vanuit België naar Nederland gereisd.

Mocht u informatie hebben die ons verder kan helpen in ons onderzoek neemt u dan contact op met het rechercheteam via het telefoonnummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven aan de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

2019322617 (fdv)