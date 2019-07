Ramon Arnhem nieuwe districtschef IJsselland

Arnhem komt op deze plek na het vertrek van Arjan Mengerink en Wim Kanis.

Hij is sinds 2018 chef van het basisteam Openbaar Vervoer Amsterdam. Ook was hij plaatsvervangend programmadirecteur en ontwikkelde hij met zijn team het programma ‘Politie van Iedereen’, dat zich richtte op het beter laten aansluiten van de politie op de etnisch, religieus en seksueel gevarieerde maatschappij.

Oscar Dros, chef van de eenheid Oost-Nederland, is enthousiast over de komst van Ramon. “Gezien zijn opleiding en werkervaring zijn we ervan overtuigd dat hij een mooie aanvulling is in onze eenheid. We waren onder andere op zoek naar iemand die goed in staat is verbinding te maken, intern en extern. Die persoon hebben we gevonden.”