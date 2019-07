Almeloër aangehouden voor neersteken buurtbewoner

Wat de aanleiding was voor het steekincident wordt onderzocht. De verdachte zit nog vast en wordt vandaag gehoord. Er waren vannacht veel buurtbewoners op de been, ook zij zullen worden gehoord. Wie vannacht iets gezien heeft, of meer informatie heeft dat kan bijdragen aan deze zaak, wordt verzocht contact op te nemen met de politie in Almelo via Facebook of 0900-8844.

2019329443 MB