Carjacking in Amersfoort – recherche zoekt getuigen

Bent u getuige geweest van deze brutale carjacking aan de Maanlander in Amersfoort? Heeft u meer informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? Of weet u van wie hetandere voertuigen is of bent u de eigenaar hiervan? Neem dan contact op met ons op via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of gebruik het onderstaande tipformulier.