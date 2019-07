Jongen beroofd

De politie kreeg een melding van een beroving op het Stationsplein. Ze zagen het slachtoffer lopen op de Haltestraat, hij was op zoek naar de verdachte. Tijdens het opnemen van de aangifte bleek dat de jongen op de Burgemeester Engelbertsstraat is beroofd. Na een conflict tussen slachtoffer en verdachte heeft de verdachte het slachtoffer beroofd. Er zijn meerdere spullen van de jongen weggenomen. Het slachtoffer raakte licht gewond.

De politie doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2019142252