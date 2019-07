Getuigen steekincident gezocht

Rond 20.30 uur kreeg de politie de melding van het steekincident op de kruising van de Van Ostadestraat en de Van Mierisstraat. Toen de agenten daar arriveerden, troffen zij het slachtoffer aan. Hij vertelde dat hij gestoken was door een man, die er vervolgens in een auto vandoor ging in de richting van de Hoefkade. Sindsdien ontbreekt van de verdachte elk spoor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het steekincident. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.