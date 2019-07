Motoragent gewond na aanrijding

Politieagenten kregen rond 19.30 uur de melding dat er op de Boerhaavelaan een aanrijding was geweest tussen een collega van hen op de dienstmotor en een auto. Toen zij op de plek van de aanrijding aankwamen, bleek dat de motoragent gewond op de grond lag. Hij had letsel aan zijn gezicht en aan zijn been en werd vervoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto heeft aan het bureau een verklaring afgelegd. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) onderzoekt de toedracht van de aanrijding. De motoragent is opgenomen in het ziekenhuis.