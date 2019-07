Twee verdachten aangehouden in QR-code oplichtingszaak

QR-code

Bij de politie kwamen de afgelopen weken meerdere aangiftes binnen van mensen die waren bestolen van hun geld. In alle gevallen werd dezelfde babbeltruc gebruikt. Mensen werden op straat aangesproken door de verdachten, met een vrij logisch en verklaarbaar verhaal. Ze hadden bijvoorbeeld geld nodig voor de parkeerautomaat en hadden dit geld zelf alleen cash. Je kon ze uit de brand helpen door vijf euro naar ze over te maken, waarna jij die vijf euro gewoon contant van ze ontving. De enige vereiste handeling was het scannen van een QR-code op de telefoon van de verdachte.

Duizenden euro’s

Door die QR-code te scannen gaven de slachtoffers onbewust de verdachten toegang hun hun bankomgeving. Op deze manier zijn tientallen mensen voor duizenden euro’s opgelicht. Om mensen te waarschuwen voor deze listige truc zijn er in het centrum van Rotterdam tientallen flyers uitgedeeld, stoepborden neergezet en is er via social media gewaarschuwd voor deze truc.

Gevangenis

Uiteindelijk zijn de twee verdachten in Den Haag aangehouden, waar ze op heterdaad werden betrapt toen ze weer bezig waren met hun listige truc. Toen de informatie uit het onderzoek in Den Haag bij de politie in Rotterdam bekend werd, heeft het opsporingsteam dat met de zaak bezig was gekeken of het om dezelfde verdachten kon gaan. Dit bleek zo te zijn, en de verdachten zijn afgelopen maandag in de gevangenis aangehouden waar ze al vast zaten voor de feiten in Den Haag. Bij de politie in Rotterdam zijn geen nieuwe aangiften meer binnengekomen sinds de verdachten vast zitten.

Tips

Het onderzoek gaat komende tijd nog volop door. Meer aanhoudingen worden daarbij niet uitgesloten. Bent u slachtoffer geworden of heeft u iets soortgelijks meegemaakt Neem dan contact op met de politie. Alle informatie over deze verdachten kan het onderzoek verder helpen.