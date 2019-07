Vaten met chemicaliën in garagebox

De garageboxen aan de Kalsdonksestraat worden verhuurd aan derden. Door omstandigheden controleerde de eigenaar een van de garageboxen. Hij ontdekte tot zijn verrassing ruim honderd chemische vaten en alarmeerde de politie. Voordat de politie aan het werk kan moet de brandweer onderzoek doen naar explosiegevaar. Daarvan was geen sprake en de brandweer droeg de plek over aan de politie. Het opruimen van chemische vaten is een langdurig proces, omdat alles vastgelegd moet worden voor het opsporingsonderzoek, monsters genomen moet worden en een gespecialiseerd bedrijf de vaten moet ruimen. Tijdens het leeghalen bleken enkele vaten te lekken. Vermoedelijk gaat het om zoutzuur. Daarvoor is de gemeente gewaarschuwd en een reinigingsdienst zal de box in overleg met de eigenaar reinigen. De kosten zijn namelijk voor de eigenaar.

