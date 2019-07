Verkeersagressie leidt tot mishandeling

Het slachtoffer fietste over de Zwembadstraat toen een tegenligger hem passeerden. De autospiegel raakte de fietser en hij viel. De fiets raakte beschadigd. De bestuurder reed door en een omstander hielp het slachtoffer. Deze wilde gegevens uitwisselen met de doorrijder en zocht in de nabije omgeving naar de auto. Die stond even verderop geparkeerd en de fietser wachtte tot de bestuurder terugkwam. Er ontstond een meningsverschil waarbij het slachtoffer geschopt en geslagen is. Omstanders kwamen op het tumult af waarna de bestuurder, vermoedelijk afkomstig uit België, wegreed. Het slachtoffer stelde zich onder medische behandeling en deed daarna aangifte van mishandeling. De politie stelt een onderzoek in en zal onder meer de getuigen horen.