Vrouw aangehouden bij steekincident

Rond 22.50 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er een man onder het bloed was binnen gelopen bij een horecagelegenheid aan de Molenstraat. Daarop werd direct de politie gebeld. Al snel bleek dat de 38-jarige man uit Helmond op straat ruzie had gehad met zijn vriendin. Daarbij zou zij hem met een mesje in het been hebben gestoken. Het incident speelde zich af op straat aan de Azalealaan en de man was vervolgens zelf doorgelopen naar de Molenstraat. Het slachtoffer is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij behandeld aan zijn been, waarna hij naar huis mocht.