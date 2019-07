Verdachte aangehouden met meisje in kofferbak

In de nacht van woensdag 24 juli op donderdag 25 juli rond 05.00 uur kreeg de politie melding van een verdachte auto met gedoofde verlichting in een bosgebied bij De Peel. Agenten troffen de auto aan op een parkeerplaats. Bij controle bleek dat de bestuurder, die in de auto lag te slapen, gezocht werd voor mishandeling en bedreiging. Daarop is hij aangehouden en werd hij naar het politiebureau gebracht.