Politie controleert extra bij wegwerkzaamheden A2

Vrijdag 26 juli start Rijkswaterstaat met onderhoudswerkzaamheden waardoor tot en met maandag 29 juli minder rijstroken beschikbaar zijn. Voor de rijstroken die wel beschikbaar zijn, geldt tijdens de wegwerkzaamheden een snelheidsbeperking. De toegestane maximumsnelheid is dan 70 km/uur.

Veiligheid

De extra controles vinden plaats om de veiligheid van de wegwerkers te garanderen. De controles worden ter plaatse ook aangekondigd door middel van tekstkarren en aangepaste bebording.

Negen weekenden

In de periode tot september wordt in totaal in negen weekenden aan de A2 gewerkt. In al deze weekenden blijven er rijstroken beschikbaar. Kijk voor meer informatie over het groot onderhoud aan de A2 tussen knooppunt Holendrecht en de Leidsche Rijntunnel op: www.rijkswaterstaat.nl/a2-groot-onderhoud-holendrecht-leidsche-rijntunnel.

Voor actuele informatie over werkzaamheden kijk www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).