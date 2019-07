Waarde verdachte transacties nadert de 10 miljard euro

In 2018 werd door de FIU-Nederland thematisch gewerkt aan onderzoeken die onder meer te maken hadden met fraude en terrorismefinanciering. Binnen deze gecombineerde thema’s signaleerde de FIU-Nederland dat er steeds creatievere manieren worden aangewend om geld wit te wassen en/of terrorisme te financieren. Zo werd in 2018 een mogelijk verband tussen zorgfraude en het financieren van terrorisme waargenomen. Om dit soort signalen te blijven signaleren, investeerde de FIU-Nederland in 2018 onder meer in een verbreding en verdieping van de publieke en private samenwerking. In deze samenwerkingsvormen kunnen wederzijdse belangen en voordelen ontstaan die anders ongebruikt blijven, zoals in intensieve samenwerkingsvormen met de bankensector, maar ook het verkennen van meerdere manieren om effectief gebruik te maken van verdachte transacties, zoals samen met de Regionale Informatie en Expertise Centra’s (RIEC’s). In publieke samenwerkingsverbanden was er in 2018 veel aandacht voor de versterking van de ondermijningsaanpak en van afpakkansen van crimineel verkregen vermogen. De FIU-Nederland levert op het gebied van afpakken waardevolle analyses en verdachte transacties aan die de opsporingsdiensten kansen biedt om criminelen van onrechtmatig verkregen geld en goederen te ontdoen.