De politie komt graag in contact met mensen die op zondagochtend 14 juli 2019 tussen 03.00 uur en 08.30 uur wakker waren of zich binnen de genoemde tijdstippen op straat hebben bevonden in het ‘Middengebied’ van Nieuwleusen. In dat deel van het dorp is Zwartewaterland 8 gelegen.