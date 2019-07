Getuigenoproep zware mishandeling Rozengracht

De politie komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Rozengracht. Wellicht zijn er mensen die (dashcam)beelden hebben van het incident, of de mogelijke route van de verdachte op de fiets. Dan horen wij dat graag via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen. Hier kunt u ook eventuele beelden of fotomateriaal met ons delen.