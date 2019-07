Mogelijk brandend voorwerp tegen woning

Het vermoeden bestaat dat het mogelijk zou gaan om een brandend voorwerp die tegen de woning is gegooid. Om meer informatie te krijgen, hopen wij met zoveel mogelijk getuigen in contact te komen. Hebt u iets gezien of gehoord tussen 04.15 uur en 05:45 uur, dan kunt u dit doorgeven via het nummer 0900-8844. Mocht u dit liever anoniem willen doen, dan kunt u bellen naar 0800-7000.