Aanhouding na vechtpartij in zwembad

Rond 17:30 uur ontstond er een vechtpartij tussen ongeveer dertig personen in het zwembad. Agenten gingen met meerdere auto’s naar het zwembad, en haalden daar de vechtende partijen uit elkaar. De rust keerde daarna weer terug. Een 16-jarige jongen uit Haarlem werd aangehouden wegens mishandeling. Bij de vechtpartij raakte niemand dusdanig gewond dat er behandeling door een arts nodig was.

De politie onderzoekt onder andere wat de aanleiding voor de vechtpartij was. De politie zoekt mensen die iets gezien hebben van de vechtpartij, of hier filmpjes van hebben gemaakt. Hebt u iets gezien? Bel dan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.