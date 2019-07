Dertien personen bekeurd voor slapen op het strand

Tijdens een controle stuitten agenten op meerdere personen die op het strand van Scheveningen sliepen en hierbij voor overlast zorgden door bijvoorbeeld rommel achter te laten. Ook lagen zij in de weg van de werkzaamheden om het strand ’s nachts schoon te maken.



De politie bekeurde ook meerdere personen die op de terrassen van de strandtenten sliepen. Zo lag een persoon te slapen op het terras van een strandtent en had een ander persoon bij meerdere strandtenten kussens weggehaald en lag daaronder te slapen. De dertien personen ontvangen allen een boete van 140 euro.



Hoewel we ons kunnen voorstellen dat mensen met dit warme weer de buitenlucht verkiezen boven een slaapkamer is buiten slapen op openbare plekken niet toegestaan. Bovendien kan het buiten slapen op openbare plekken leiden tot onveilige situaties en overlast zoals rommel.