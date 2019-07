Twee aanhoudingen door EVA-team

Dordrecht

Op vrijdagochtend 12 juli hield het EVA-team op de Van Blanckenburgstraat een 50-jarige man uit Dordrecht aan. In april 2017 veroordeelde de rechtbank in Den Bosch hem tot 540 dagen gevangenisstraf voor overtreding van de Opiumwet en het bezitten van een wapen/munitie. Van deze straf had hij eerder al 122 dagen uitgezeten, de overige 418 dagen moet hij nu alsnog uitzitten.



Voorburg

Donderdagochtend 25 juli hield het EVA-team op de Laan van Nieuw Oosteinde een 19-jarige man uit Voorburg aan. Vorige maand was hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 dagen voor het hebben van een wapen/munitie. Deze straf moet hij nu alsnog uitzitten.



Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.