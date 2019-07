Mannen belagen politieagent op Nieuwe Binnenweg

Agenten zagen via de beelden van cameratoezicht rond 21.15 uur dat een man, die even daarvoor alcohol had gedronken, op de Nieuwe Binnenweg in een auto stapte. Twee collega’s gingen erop af om de man te controleren. Toen een van de agenten het bestuurdersportier opende, zat de bewuste man achter het stuur en inhaleerde de inhoud van een ballon. In het middenconsole van het voertuig zag de agent een geopend flesje bier staan. De agent twijfelde geen moment en meldde de man direct dat hij een rijverbod kreeg. Dat was nog voordat de agent ook constateerde dat de man geen rijbewijs had.