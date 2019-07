Eerste aanhoudingen voetbalrellen Waalwijk

Waalwijk - De politie heeft vandaag 3 aanhoudingen verricht in verband met betrokkenheid bij de voetbalrellen na afloop van de play-off wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles op 25 mei 2019. Het onderzoek naar de rellen is nog altijd in volle gang.