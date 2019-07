Politie houdt mogelijke drugsdealer aan dankzij tips

Een woning aan de Ruijterstraat in Tilburg stond al voor langere tijd onder de aandacht bij de wijkagent. Naast dat het pand de aandacht trok van de wijkagent, bleek het ook de aandacht te trekken van verschillende mensen. De politie ontving namelijk verschillende bruikbare tips. Dankzij deze tips heeft de politie een onderzoeksteam ingezet en hebben zij de woning voor meerdere dagen in de gaten gehouden. Verschillende verdachte situaties zijn hierbij opgemerkt en daarom heeft het team afgelopen woensdag, 24 juli, de woning doorzocht en de bewoner aangehouden.

In de woning heeft het team, samen met de drugshond, diverse soorten soft- en harddrugs aangetroffen, een grote hoeveelheid gripzakjes, versnijdingsmiddel en een weegschaal. Ook zijn meerdere wapens, rond de 450 euro aan contant geld en verschillende telefoons gevonden. Alles is in beslag genomen en wordt meegenomen in het onderzoek.

De gemeente gaat onderzoeken of zij binnenkort de woning kan sluiten, dit betreft dan een sluiting voor een periode van 3 maanden.

Merkt u vreemde situaties in de wijk? Heeft u twijfels bij bepaalde woningen? Geef het aan ons door. Dat kan via de wijkagent maar u kan ook contact met ons opnemen via:

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)