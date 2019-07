Politie onderzoekt schietincident

Breda - De recherche stelt een onderzoek in naar een schietincident dat donderdag 25 juli 2019 rond 21.15 uur plaatsvond op de Konijnenberg nabij de grote bouwmarkt. Er zijn ter plaatse enkele hulzen en patronen aangetroffen. Er heeft zich echter nog niemand gemeld die beschoten is of op andere wijze betrokken was bij het voorval.