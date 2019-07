Politie zoekt getuigen en camerabeelden van mogelijk misdrijf

Collega’s kwamen rond 2.20 uur ter plaatse op een feestje in het café bij sporthal De Stappert aan de Beerseweg. Daar bleek dat een 25-jarige bezoekster al ongeveer twee uur vermist werd. Haar vriend en andere bezoekers hadden reeds naar haar gezocht, maar kregen geen contact.

Ook de collega’s hebben daarop in de omgeving naar haar uitgekeken. Enkele minuten later kregen zij de melding dat de jongedame terecht was. Ze werd aangetroffen tussen de bosschages van een speeltuintje tussen de Groes en de Overweg. Ze is door haar vrienden en onze collega’s opgevangen. De vrouw was fysiek in orde, maar kan zich zelf weinig meer herinneren. Vooralsnog gaan we er van uit dat er sprake zou kunnen zijn van een misdrijf.