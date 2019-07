Belangrijke getuige gezocht van dodelijk steekincident Kerkrade

Het gaat om een man die met zijn fiets op die betreffende woensdag 10 juli de Erensteinerstraat opgereden kwam. Hij stopt met zijn fiets ter hoogte van de plaats delict om op zijn telefoon te kijken. Op dat moment loopt de verdachte bij de woning van het slachtoffer, korte tijd later wordt de vrouw om het leven gebracht. De fietser rijdt vervolgens weg en slaat rechtsaf richting de Emmastraat. Deze straat is alleen te verlaten via poortjes. Het is de recherche nog niet gelukt om met deze getuige in contact te komen.

Het is mogelijk dat deze getuige belangrijke informatie heeft over het misdrijf, vandaar het belang om met hem in contact te komen. Het gaat om een persoon die voldoet aan de volgende omschrijving:

De man heeft een baardje,

Hij reed op een blauw / paarskleurige fiets,

Droeg donkerkleurige hoge schoenen,

Een groene lange broek,

Donkerblauw shirt met korte mouwen,

Grijskleurig petje,

En een blauwe rugzak.

Bent u of kent u deze specifieke getuige die we zoeken? Dan vragen we u vriendelijk om contact op te nemen met de politie. Dat kan telefonisch via 0900 – 88 44.