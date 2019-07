Drank en drugs

Omstreeks 04.20 uur, zagen politiemensen een bromfiets rijden op de Jan Alsweg in Beverwijk. Op de bromfiets zaten twee personen. Beiden droegen geen helm en bij het zien van de politie ging de bestuurder van de bromfiets er vandoor. Over het trottoir reed hij over de Kerkstraat in de richting van de kerk. Voor de kerk sprong de bijrijder van de bromfiets. De bromfietser reed door achter de kerk langs. Ter hoogte van het Kennemer Theater stopte hij. Toen de politiemensen op hem af wilden lopen, ging hij er weer vandoor. Via de Trijntje Kemphaanstraat reed hij in de richting van de Baanstraat. Hij sloeg linksaf richting de Kerkstraat op. Op de Kerkstraat stond een politieman met een bike te wachten. De bromfietser reed echter op de politieman in. Deze kon ternauwernood wegspringen, maar zijn fiets raakte zwaar beschadigd. De bromfietser reed weer door, maar kwam op het voetpad langs de Jan Alsweg in botsing met een lantaarnpaal. Hierbij kwam hij ten val. Daarna probeerde hij rennend weg te komen in de richting van de Raep. Hier kon hij worden aangehouden.

De bestuurder bleek alcohol en mogelijk drugs te hebben gebruikt. Van hem werd bloed afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van alcohol en drugs. Bij een controle aan de bromfiets bleek deze opgevoerd te zijn. Op de rollerbank reed de bromfiets 52 km per uur.

2019144252