Paarden en varkens uit snikhete ruimte gehaald

Tijdens deze warme dagen is het hitteprotocol voor dieren van kracht. Door de dierenpolitie werd op verschillende plekken in de ruimte de temperatuur gemeten: deze liep op tot ruim 60° Celsius. In de ruimte was wel voldoende voer en drinkwater aanwezig voor de dieren. Alle dieren werden uit de kas gehaald, direct verzorgd en zijn ondergebracht onder goede omstandigheden.

Door de politie is vrijdag de situatie ter plaatse ook op beeld vastgelegd en er is proces-verbaal opgemaakt voor het onthouden van de nodige verzorging en het benadelen van het welzijn van deze dieren.