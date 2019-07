Politie zoekt getuigen mishandeling

Omstreeks 22.10 uur kreeg de politie melding van een mogelijk incident op het Europaplein waarbij een 58-jarige Heemskerker een glas tegen zijn hoofd zou hebben gekregen. Ter plaatse trof de politie het slachtoffer aan. Hij had verwoningen aan zijn hoofd. De man is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Onduidelijk is nog of het slachtoffer verwond is door een glas of mogelijk met een scherp voorwerp is gestoken. De politie stelt een nader onderzoek in.

2019144152