Vernieling raam woning. Politie zoekt getuigen

Hoorn - Op zaterdagmorgen is een raam ingegooid van een woning aan de van Beijerenstraat in Hoorn. Het gaat hier om een bovenwoning. De woning onder het betreffende pand was al eerder doelwit van vernielingen. De politie verzoek eventuele getuigen om zich te melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).